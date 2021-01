Roma Ditirambo | ordina il tuo pranzo e cena a casa per questo weekend

Leggi su funweek

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Oltre vent’anni di esperienza e la voglia, immutata, di far bene. Tutto, locale in piazza della Cancelleria, a due passi da Campo dei Fiori, nato dalla passione per il buon bere e il buon mangiare dei due soci e fondatori, Edoardo Micozzi (per tutti Dado) e Luca Tenderini (proprietari anche del ristorante dirimpettaio, Hosteria Grappolo D’Oro), che conducono il ristorante insieme al direttore Daniele Gennaro e allo chef Antonio Giordano. Ed è proprio dall’unione di questa squadra variegata, per età ed esperienze, che nasce l’unicità dipiccolo gioiello della ristorazione, da sempre riconosciuto dalle guide gastronomiche nazionali e regionali fra gli indirizzi sicuri diNELInsalatina ...