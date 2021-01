Rivaldo su Messi: “Il PSG è la destinazione ideale per Leo” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Archiviata un’estate di burofax, indiscrezioni e tante perplessità, in vista della prossima stagione attorno al futuro di Lionel Messi c’è tanta confusione. Il fenomeno del Barcellona ha i colori blaugrana nel sangue e sarebbe disposto a chiudere la carriera con il club che lo ha consacrato nel mondo ma le note frizioni con la società potrebbero far cambiare idea a Leo. Ecco perché anche una leggenda blaugrana come Rivaldo vedrebbe bene altrove il futuro della Pulce. “Il Psg sarebbe una destinazione ideale per Messi – ha detto Rivaldo ai microfoni di Betfair -. Prima di tutto è un club molto ben strutturato e inoltre giocherebbe con Neymar, in un campionato in cui brillerebbe senza problemi. È sicuramente un campionato meno competitivo della Liga o della Premier League, quindi si ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Archiviata un’estate di burofax, indiscrezioni e tante perplessità, in vista della prossima stagione attorno al futuro di Lionelc’è tanta confusione. Il fenomeno del Barcellona ha i colori blaugrana nel sangue e sarebbe disposto a chiudere la carriera con il club che lo ha consacrato nel mondo ma le note frizioni con la società potrebbero far cambiare idea a Leo. Ecco perché anche una leggenda blaugrana comevedrebbe bene altrove il futuro della Pulce. “Il Psg sarebbe unaper– ha dettoai microfoni di Betfair -. Prima di tutto è un club molto ben strutturato e inoltre giocherebbe con Neymar, in un campionato in cui brillerebbe senza problemi. È sicuramente un campionato meno competitivo della Liga o della Premier League, quindi si ...

sportface2016 : #Rivaldo su #Messi: '#PSG destinazione ideale per Leo' - ItaSportPress : Rivaldo non ha dubbi: 'Penso che Messi sarebbe perfetto al Psg' - - WakeUpMexicoTV : Tropical cyclones Alfredo Di Stéfano, Lionel Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. - LaurenceNew : Buffon Ramos - Thuram - VVD - A.Cole Rivaldo - Gerrard - Nedved Ronaldo - Messi - Henry - sportli26181512 : Barcellona, un ex leggenda: 'Messi? Psg destinazione ideale, vi dico perché': Rivaldo, ex di Barcellona e Milan, di… -