Rivaldo non ha dubbi: "Penso che Messi sarebbe perfetto al Psg" Lo aveva già detto in passato e lo ribadisce anche questa volta. Rivaldo, ex storico calciatore anche di Barcellona e Milan, ha parlato del futuro di Lionel Messi ai microfoni di Betfair. Questa volta, però, non solo "prepara" psicologicamente i blaugrana a salutare la Pulce, ma si sbilancia anche sulla possibile destinazione.Rivaldo: "Messi perfetto al Psg perché..."caption id="attachment 1081421" align="alignnone" width="847" Messi (getty images)/caption"Il Psg sarebbe una destinazione ideale per Messi", ha detto Rivaldo. "Prima di tutto è un club molto ben strutturato e inoltre giocherebbe con Neymar, in un campionato in cui brillerebbe senza problemi. È sicuramente un campionato meno competitivo della Liga o della Premier League, ...

