(Di venerdì 22 gennaio 2021) La Ministra del, Lucia, ha partecipato, in videoconferenza, allainformale deideldell’Unione Europea, organizzata dalla Presidenza Portoghese del Consiglio dell’Unione Europea. L'articolo .

orizzontescuola : Riunione ministri UE, Azzolina: “L’istruzione e la formazione sono pilastri del modello sociale europeo” - Agenparl : CS Istruzione, Azzolina alla riunione dei Ministri UE - - miagmarsuren : RT @martinoloiacono: L'ambasciatore Piero Benassi è il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai Servizi segreti. L… - MichelaRoi : RT @martinoloiacono: L'ambasciatore Piero Benassi è il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai Servizi segreti. L… - GiorgioCarbon12 : RT @martinoloiacono: L'ambasciatore Piero Benassi è il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai Servizi segreti. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Riunione ministri

Governo

Roma, 10 mag. (askanews) - L'accordo sulla Grecia raggiunto lunedì all'Eurogruppo per spianare la strada alla prosecuzione del sostegno finanziario ad Atene alleggerendo il suo debito consentirà al Pa ...Si incontrano Conte, i ministri e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Il premier: "Grazie per il contributo che avete dato al paese in questi mesi rinunciando anche alla vostre rivendicazioni" ...