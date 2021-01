Ritardo vaccini Pfizer: seconda dose a rischio? Quali conseguenze (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Ritardo che stanno accumulando le spedizioni Pfizer non soltanto potrebbe allungare i tempi del programma di vaccinazione ma anche creare dei problemi per la somministrazione della seconda dose. Quali le conseguenze? Segui Termometro Politico su Google News Ritardo consegna vaccini Pfizer sarà assorbito entro metà febbraio In seguito all’ennesimo Ritardo annunciato da Pfizer rispetto alle consegne di vaccino destinate all’Italia, nella giornata di ieri, giovedì 21 gennaio, è stata attivata l’Avvocatura dello Stato. L’organo dovrà valutare la possibilità di azioni legali contro la casa farmaceutica: nel frattempo, però, l’Agenzia europea del farmaco ha autorizzato a ricavare 6 dosi ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilche stanno accumulando le spedizioninon soltanto potrebbe allungare i tempi del programma di vaccinazione ma anche creare dei problemi per la somministrazione dellale? Segui Termometro Politico su Google Newsconsegnasarà assorbito entro metà febbraio In seguito all’ennesimoannunciato darispetto alle consegne di vaccino destinate all’Italia, nella giornata di ieri, giovedì 21 gennaio, è stata attivata l’Avvocatura dello Stato. L’organo dovrà valutare la possibilità di azioni legali contro la casa farmaceutica: nel frattempo, però, l’Agenzia europea del farmaco ha autorizzato a ricavare 6 dosi ...

