Ritardi anche per il vaccino di AstraZeneca-Oxford: "Problemi di produzione. Consegne ridotte del 60% nel primo trimestre"

Altra tegola sul piano di vaccinazione anti Covid in cui sono impegnati i Paesi europei. Dopo Pfizer anche AstraZeneca ha comunicato che le consegne subiranno dei ritardi. Come ha spiegato un portavoce della casa farmaceutica anglo-svedese, la causa è un problema che si è verificato sulle linee produttive e che ha ridotto i volumi iniziali di produzione rispetto alle previsioni su cui sono state costruite le tabelle di consegna. Secondo quanto riferito da Reuters che cita un alto funzionario Ue, l'azienda ha comunicato all'Unione europea che avrebbe ridotto le consegne del suo vaccino del 60% a 31 milioni di dosi nel primo trimestre dell'anno. Il vaccino, realizzato in collaborazione con l'università di Oxford.

