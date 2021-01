Ricky Martin | nuovo look e nuova barba | i fan non gradiscono -FOTO

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il noto cantantedecide di dare una svolta al suocambiando anche la: il cambio non piace ai suoi fan Lo stile diè… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

VPITV : #Espectáculos | Ricky Martin luce su barba rubia (+Foto) #22Ene - nuevafarandula : Ricky Martin estrena barba rubia - Fuerza943fm : Ricky Martin estrena barba rubia - laverdad_tam : Ricky Martin se pinta la barba -

Ultime Notizie dalla rete : Ricky Martin

TGCOM

Il noto cantante Ricky Martin decide di dare una svolta al suo look cambiando anche la barba: il cambio non piace ai suoi fan ...Cambio di look per Ricky Martin. Il cantante, colpito dalla noia, si è tinto la barba di biondo platino... e ora è più sexy che mai. La foto, pubblicata su Instagram, ha raccolto il favore di tutti, ...