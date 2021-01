Ricevono soluzione fisiologica al posto del vaccino anti-Covid. Pasticcio nell’ospedale italiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alcuni operatori sanitari all’ospedale di Rovereto, Trento, hanno ricevuto per errore la soluzione fisiologica al posto del vaccino anti-Covid Pfizer. Il Tgcom24 riferisce che l’incidente riguarderebbe 5 o 6 operatori, ma l’azienda sanitaria è stata costretta a richiamare tutti coloro i quali, “centinaia”, hanno ricevuto la somministrazione vaccinale in quello specifico giorno per effettuare il sierologico. Attraverso il test sarà infatti possibile riuscire a identificare e quindi distinguere con certezza i soggetti che hanno ricevuto erroneamente la soluzione fisiologica. “Chi risulterà positivo al test potrà fare il richiamo, mentre gli altri riceveranno la prima dose”. Secondo Dolomiti “l’errore si è verificato il 15 gennaio”, ma non è ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alcuni operatori sanitari all’ospedale di Rovereto, Trento, hanno ricevuto per errore laaldelPfizer. Il Tgcom24 riferisce che l’incidente riguarderebbe 5 o 6 operatori, ma l’azienda sanitaria è stata costretta a richiamare tutti coloro i quali, “centinaia”, hanno ricevuto la somministrazione vaccinale in quello specifico giorno per effettuare il sierologico. Attraverso il test sarà infatti possibile riuscire a identificare e quindi distinguere con certezza i soggetti che hanno ricevuto erroneamente la. “Chi risulterà positivo al test potrà fare il richiamo, mentre gli altri riceveranno la prima dose”. Secondo Dolomiti “l’errore si è verificato il 15 gennaio”, ma non è ...

