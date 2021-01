Riapertura scuole, Zaia: “Si riapre solo se ci sono le condizioni di sicurezza” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ribadisce, nel consueto punto stampa, che l'attività in presenza può ripartire solo in determinate condizioni di sicurezza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Presidente della Regione Veneto, Luca, ribadisce, nel consueto punto stampa, che l'attività in presenza può ripartirein determinatedi. L'articolo .

matteorenzi : Perché incaponirsi in questo arrocco e non cercare una riflessione su ciò che serve agli italiani come lo sblocco d… - matteosalvinimi : #Salvini: Non vorrei che la riapertura delle scuole sia arrivata per motivi politici, per mantenere in vita il gove… - mante : Ho la vaga sensazione che questa volta le petizioni e le proteste di migliaia di studenti a favore della DAD non fi… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Zaia: “Si riapre solo se ci sono le condizioni di sicurezza” - Andrea73778174 : Vorrei dire al TG2 che la riapertura delle scuole non è a macchia di leopardo ma a pene di segugio!!! -