Riapertura scuole in Campania, il Tar ordina: medie e superiori in classe entro la fine di gennaio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Seconda vittoria per i genitori «No Dad». Il Tar della Campania, V sezione, presidente Maria Abruzzese, ha accolto l'istranza proposta per il rientro in aula in presenza nella... Leggi su ilmattino (Di venerdì 22 gennaio 2021) Seconda vittoria per i genitori «No Dad». Il Tar della, V sezione, presidente Maria Abruzzese, ha accolto l'istranza proposta per il riin aula in presenza nella...

matteorenzi : Perché incaponirsi in questo arrocco e non cercare una riflessione su ciò che serve agli italiani come lo sblocco d… - matteosalvinimi : #Salvini: Non vorrei che la riapertura delle scuole sia arrivata per motivi politici, per mantenere in vita il gove… - mante : Ho la vaga sensazione che questa volta le petizioni e le proteste di migliaia di studenti a favore della DAD non fi… - iannetts70 : RT @Gio_Caian: E con questo dal granducato di Campania potrebbe essere tutto!! Scuole superiori in Campania, il Tar boccia ancora De Luca… - Cri_Giordano : @Lady_ofShalott_ Scuole chiuse e molte differenze tra i Länder sulla possibile riapertura. -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole superiori Puglia, in arrivo ordinanza: si va verso il posticipo di una settimana Orizzonte Scuola In soli tre giorni oltre 1000 test diagnostici rapidi in farmacia e 16 positivi asintomatici

In soli tre giorni oltre 1000 test diagnostici rapidi in farmacia e 16 positivi asintomatici. Oltre mille test diagnostici rapidi effettuati in soli tre giorni dal via della campa ...

TRASPORTI. A BREVE LA RIPARTENZA DELLE SUPERIORI: GLI INTERVENTI DELL’EAV

In vista della prossima riapertura degli istituti superiori, si sono svolte nelle settimane precedenti in Prefettura a Napoli, diversi tavoli tecnici , per studiare le reali esigenze riguardo gli ...

In soli tre giorni oltre 1000 test diagnostici rapidi in farmacia e 16 positivi asintomatici. Oltre mille test diagnostici rapidi effettuati in soli tre giorni dal via della campa ...In vista della prossima riapertura degli istituti superiori, si sono svolte nelle settimane precedenti in Prefettura a Napoli, diversi tavoli tecnici , per studiare le reali esigenze riguardo gli ...