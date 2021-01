Riapertura scuole in Campania, De Luca annuncia l'ordinanza: «Superiori aperte da lunedì 1 febbraio» (Di venerdì 22 gennaio 2021) «Il 25 gennaio dovrebbero riaprire le scuole primarie, come avevamo previsto, lasciando sempre un margine di discrezionalità alle amministrazioni comunali e subordinando sempre tutto... Leggi su ilmattino (Di venerdì 22 gennaio 2021) «Il 25 gennaio dovrebbero riaprire leprimarie, come avevamo previsto, lasciando sempre un margine di discrezionalità alle amministrazioni comunali e subordinando sempre tutto...

