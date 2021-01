Riapertura scuole, De Luca: “In arrivo ordinanza per la ripresa dell’attività didattica in presenza” [VIDEO] (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parla in conferenza stampa in merito alla Riapertura delle scuole in concomitanza con la sentenza del Tar che ha disposto il ritorno in classe per scuola media e superiore dopo il 1° febbraio. L'articolo Riapertura scuole, De Luca: “In arrivo ordinanza per la ripresa dell’attività didattica in presenza” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, parla in conferenza stampa in merito alladellein concomitanza con la sentenza del Tar che ha disposto il ritorno in classe per scuola media e superiore dopo il 1° febbraio. L'articolo, De: “Inper lain

repubblica : Scuole superiori in Campania, il Tar boccia ancora De Luca: 'Riapertura il primo febbraio' - matteorenzi : Perché incaponirsi in questo arrocco e non cercare una riflessione su ciò che serve agli italiani come lo sblocco d… - matteosalvinimi : #Salvini: Non vorrei che la riapertura delle scuole sia arrivata per motivi politici, per mantenere in vita il gove… - Notiziedi_it : Riapertura scuole in Campania, De Luca annuncia l'ordinanza: «Superiori aperte da lunedì 1 febbraio» - TonyRuggieroPVT : Giusta la riapertura delle #scuole... in #Campania eravamo gialli da troppo, meglio fare un po’ di morti. #scuola #DeLuca #lockdown2021 -

Nella sua consueta diretta Facebook del venerdì il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non le ha mandate a dire sulla campagna vaccinale e sui ritardi degli ultimi ...

