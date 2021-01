REYNOLDS | IL SOGNO GIALLOROSSO

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Nelle ultime settimane il nome di Bryanha infiammato e non poco il mercato italiano. Prima un obiettivo dichiarato della nuova Roma americana, poi il sorpasso della Juventus che lo avrebbe dovuto girare in prestito al Benevento, e adesso nuovamente alla Roma.è tra i nomi più chiacchierati del mercato di gennaio in seguito all’esplosione di Weston McKennie: dopo le convincenti prestazioni del centrocampista della Juventus, adesso la Serie A sembra guardare con altri occhi i talenti americani. Ma chi è Bryan? Nato a Fort Worth il 28 giugno 2001, Bryan è nativo del Texas, della contea di Denton, quasi concittadino di Weston McKennie. I due condividono la stessa scuola calcistica al FC Dallas, ma non si sono mai incontrati. Quando Bryan firmava il primo contratto da professionista, Weston lasciava gli States ...

Ultime Notizie dalla rete : REYNOLDS SOGNO

alfredopedulla.com

In questo frangente è molto attiva la Roma, perché la dirigenza di Trigoria sta ancora tentando di arrivare a Papu GOMEZ: l'argentino lascerà Bergamo ma non intende trasferirsi in campionati come quel ...In questo frangente è molto attiva la Roma, perché la dirigenza di Trigoria sta ancora tentando di arrivare a Papu GOMEZ: l’argentino lascerà Bergamo ma non intende trasferirsi in campionati come quel ...