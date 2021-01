Resident Evil Village: la demo PS5 tra 4K nativo e 60 frame rate con qualche calo nella prima analisi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo che nella serata di ieri Capcom ha svelato nuovi dettagli per Resident Evil Village, tra cui la sua data di uscita, i possessori di PlayStation 5 hanno potuto mettere mano in anteprima su una versione di prova. E ovviamente ora stanno iniziando ad uscire le prime analisi: come si comporta il gioco sulla nuova console di Sony? Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha recentemente caricato un'analisi tecnica della demo di Maiden, rivelando alcuni dettagli interessanti. La demo funziona costantemente a un 4K nativo e per lo più sembra mantenere un frame rate stabile di 60 FPS (anche se ci sono alcuni sporadici cali a 50 fps). Data la natura della demo nata come ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo cheserata di ieri Capcom ha svelato nuovi dettagli per, tra cui la sua data di uscita, i possessori di PlayStation 5 hanno potuto mettere mano in antesu una versione di prova. E ovviamente ora stanno iniziando ad uscire le prime: come si comporta il gioco sulla nuova console di Sony? Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha recentemente caricato un'tecnica delladi Maiden, rivelando alcuni dettagli interessanti. Lafunziona costantemente a un 4Ke per lo più sembra mantenere unstabile di 60 FPS (anche se ci sono alcuni sporadici cali a 50 fps). Data la natura dellanata come ...

GeomyGamer : RT @MangaForevernet: ? The Division 2 e Resident Evil - trailer e data del crossover ? ? - Eurogamer_it : Prime analisi della demo #PS5 di #ResidentEvilVillage. - nerdgate_it : Resident Evil Village: La data di uscita ora è ufficiale - PCGamingit : Questa mod di Resident Evil 3 sostituisce i personaggi con i protagonisti di The Last of Us 2 -… - EternalGamersIT : Buon Pomeriggio Ragazzi! Partiamo subito con Kakarot, verso un nuovo torneo di Arti Marziali e a seguire verso le… -