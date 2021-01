Resident Evil: Village in nuovi dettagli sulla misteriosa vampira che è già la star del gioco (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da quando Capcom ha iniziato a parlare dell'evento dedicato a Resident Evil Village, i fan sono stati ossessionati dalla vampira gigante mostrata brevemente in un video. Inutile dire che è già la star del survival horror. Ma chi è esattamente questo personaggio? È lei l'antagonista principale del viaggio di Ethan, insieme alle sue sorelle altrettanto sinistre? Chi è Madre Miranda? Molte delle risposte a queste domande rimangono un mistero, anche dopo che Capcom ci ha fornito uno sguardo più da vicino al gioco nel suo nuovo trailer e svelato il gameplay, ma abbiamo nuove informazioni per capire un po' meglio il misterioso vampiro. Per prima cosa, se non era già abbastanza chiaro, la vampira è estremamente alta. Nel filmato di Resident ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da quando Capcom ha iniziato a parlare dell'evento dedicato a, i fan sono stati ossessionati dallagigante mostrata brevemente in un video. Inutile dire che è già ladel survival horror. Ma chi è esattamente questo personaggio? È lei l'antagonista principale del viaggio di Ethan, insieme alle sue sorelle altrettanto sinistre? Chi è Madre Miranda? Molte delle risposte a queste domande rimangono un mistero, anche dopo che Capcom ci ha fornito uno sguardo più da vicino alnel suo nuovo trailer e svelato il gameplay, ma abbiamo nuove informazioni per capire un po' meglio il misterioso vampiro. Per prima cosa, se non era già abbastanza chiaro, laè estremamente alta. Nel filmato di...

GamesPaladinsIT : Resident Evil Village - Svelati nuovi dettagli chiave e data di uscita del gioco - IGNitalia : Un video per scoprire #Maiden, la demo di #ResidentEvilVillage in esclusiva per PS5. - GameIndustry_IT : Resident Evil Village - Rivelata data di uscita e rilasciata demo per PS5 - Eurogamer_it : #REVillage: nuove informazioni sulla misteriosa vampira. - GamingToday4 : Resident Evil Village: la demo Maiden per PS5 completa in video, sottotitolata in italiano -