Resident Evil Re:Verse, dal sito ufficiale nuove info sul gameplay e tante foto (Di venerdì 22 gennaio 2021) In seguito alla serie di annunci avuti nel reveal di ieri sera, Capcom ha rilasciato un sito ufficiale e nuovi dettagli per Resident Evil Re:Verse, titolo multiplayer ancillare a Resident Evil Village, ricco di novità e contenuti: vi invitiamo a visionare la gallery, ricca di nuove foto. Come leggiamo sul sito, in Resident Evil Re:Verse il giocatore può mettere alla prova le proprie abilità contro altri giocatori in scontri deathmatch da un minimo di quattro fino a un massimo di sei persone. La particolarità è che si potranno vestire i panni degli amati protagonisti della saga, e non personaggi anonimi o ex novo, armati di tutto punto, armi biologiche comprese!

