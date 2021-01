Regno Unito, vendite al dettaglio in recupero ma sotto attese (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Aumentano le vendite al dettaglio in Regno Unito, nonostante i nuovi lockdown. Secondo l’Office for National Statistics, le vendite al dettaglio di dicembre segnano un incremento dello 0,3% su base mensile, rispetto al -4,1% del mese precedente, e contro il +1,2% atteso. Su base annua si registra un aumento del 2,9% contro il +2,1% di novembre, ma inferiore alle stime di consensus che erano per un +4%. Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite dello 0,4% su mese dopo il -3% del mese precedente ed a fronte di un +0,8% stimato dal mercato. Su anno, il dato core ha segnato un +6,4% rispetto al +5,3% precedente e al +7% atteso. Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Aumentano leal dettaglio in, nonostante i nuovi lockdown. Secondo l’Office for National Statistics, leal dettaglio di dicembre segnano un incremento dello 0,3% su base mensile, rispetto al -4,1% del mese precedente, e contro il +1,2% atteso. Su base annua si registra un aumento del 2,9% contro il +2,1% di novembre, ma inferiore alle stime di consensus che erano per un +4%. Leal dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite dello 0,4% su mese dopo il -3% del mese precedente ed a fronte di un +0,8% stimato dal mercato. Su anno, il dato core ha segnato un +6,4% rispetto al +5,3% precedente e al +7% atteso.

