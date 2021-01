Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo la pausa natalizia il governo e il Ministro della Salute Speranza ha dato il via alle nuove disposizioni in merito di lotta alla pandemia da Covid. restrizioni che chiamano in causa il ritorno in vigore delle diverse opzioni per le regioni suddivise stando ai tre colori: zona gialla, arancione, rossa. La grande novità dell'ordinanza in vigore da domenica 24 gennaio dovrebbe essere il ritorno in zona arancione della Lombardia, entrata a quanto pare in zona Rossa una settimana fa per un «errore» sull'interpretazione dei dati tra regione e Ministero della Salute zona ROSSA: Lombardia Sicilia Provincia Autonoma di Bolzano zona arancione: Abruzzo Emilia Romagna Friuli Venezia ... Leggi su panorama (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo la pausa natalizia il governo e il Ministro della Salute Speranza ha dato il via alle nuove disposizioni in merito di lotta alla pandemia da Covid. restrizioni che chiamano in causa il ritorno in vigore delle diverse opzioni per le regioni suddivise stando ai tre colori:, rossa. La grande novità dell'ordinanza in vigore da domenica 24 gennaio dovrebbe essere il ritorno indella Lombardia, entrata a quanto pare inRossa una settimana fa per un «errore» sull'interpretazione dei dati trae Ministero della SaluteROSSA: Lombardia Sicilia Provincia Autonoma di Bolzano: Abruzzo Emilia Romagna Friuli Venezia ...

