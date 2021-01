Reggia di Carditello, mille gelsi per sostenere giovani coltivatori (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – mille gelsi e una Reale Delizia per offrire una opportunità di lavoro ai giovani del territorio e stimolare le attività di gelsicoltura e bachicoltura. La Fondazione Real Sito di Carditello, guidata dal presidente Luigi Nicolais, lancia una sfida a tutti i coltivatori con l’obiettivo di rinnovare l’antica arte serica, promossa nel casertano proprio dai Barbone. Gli operatori che aderiranno alla manifestazione di interesse “mille gelsi per Carditello” – pubblicata a partire da oggi sul sito fondazioneCarditello.org – verranno coinvolti in un hub di imprese con un disciplinare da rispettare, cooperando con la Fondazione e con i partner Coldiretti Caserta, Coldiretti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –e una Reale Delizia per offrire una opportunità di lavoro aidel territorio e stimolare le attività dicoltura e bachicoltura. La Fondazione Real Sito di, guidata dal presidente Luigi Nicolais, lancia una sfida a tutti icon l’obiettivo di rinnovare l’antica arte serica, promossa nel casertano proprio dai Barbone. Gli operatori che aderiranno alla manifestazione di interesse “per” – pubblicata a partire da oggi sul sito fondazione.org – verranno coinvolti in un hub di imprese con un disciplinare da rispettare, cooperando con la Fondazione e con i partner Coldiretti Caserta, Coldiretti ...

Yogaolic : RT @Napolitanteam: Reggia di Carditello: mille gelsi per sostenere giovani agricoltori - - Napolitanteam : Reggia di Carditello: mille gelsi per sostenere giovani agricoltori - - larampait : #ReggiadiCarditello, mille #gelsi per sostenere giovani #coltivatori - ANGELAMICCIO3 : RT @ernestolamatta: Sabato 23 gennaio ore 10.30 in LIVE STREAMING dal MAVV Wine Art Museum MUSA - Musei della Reggia di Portici Dipartiment… - tuttoillogico : vorrei tornare alla reggia di carditello solo per scattare le foto a quei cavalli meravigliosi oppure in campagna c… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggia Carditello Nella Reggia di Carditello si produrrà il Vino dei Borbone Napoli da Vivere Capua: Lettera di Amici del Museo Campano al Sindaco di Capua ed al Presidente della Provincia

Pubblichiamo di seguito un appello degli Amici del Museo Campano Al Presidente Provincia di Caserta – Al Sindaco di Capua - Alle Associazioni Cittadine Oggetto: incarichi al Museo Campano Cari/e, ...

SPARANISE / CASERTA – I.S.I.S.S. U. FOSCOLO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALLA REGGIA: FIRMATA LA CONVENZIONE

Sparanise – Anche quest’anno le ragazze ed i ragazzi dell’indirizzo Turismo del Foscolo di Sparanise vivranno l’esperienza straordinaria di effettuare 150 ore di Alternanza Scuola-Lavoro presso la Reg ...

Pubblichiamo di seguito un appello degli Amici del Museo Campano Al Presidente Provincia di Caserta – Al Sindaco di Capua - Alle Associazioni Cittadine Oggetto: incarichi al Museo Campano Cari/e, ...Sparanise – Anche quest’anno le ragazze ed i ragazzi dell’indirizzo Turismo del Foscolo di Sparanise vivranno l’esperienza straordinaria di effettuare 150 ore di Alternanza Scuola-Lavoro presso la Reg ...