Recovery Fund, Manifesto per il Sud: Sviluppo, riallineare le due Italie e creare un forte polo euromediterraneo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Presentato un importante documento che chiede al Governo che il Recovery Fund (Programma Next Generation EU) sia utilizzato per l’obiettivo prioritario cui l’Europa lo ha destinato: riallineare l’economia del Mezzogiorno al resto d’Italia, per la creazione di un forte polo Euro-Mediterraneo che possa costituire il futuro baricentro della nuova Europa. Il comitato promotore è formato dal Presidente SVIMEZ Adriano Giannola, Gerardo Bianco (Presidente ANIMI), Giuseppe De Natale (ex direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Dirigente di Ricerca INGV), l’ambasciatore Mario Bova, Francesco Venerando Mantegna (Presidente Conferenza Mediterranea), Antonello Fiore (Presidente Società Italiana di Geologia Ambientale), l’ex presidente della commissione Esteri del Senato, Gian Giacomo Migone, Vittorio Daniele ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 gennaio 2021) Presentato un importante documento che chiede al Governo che il(Programma Next Generation EU) sia utilizzato per l’obiettivo prioritario cui l’Europa lo ha destinato:l’economia del Mezzogiorno al resto d’Italia, per la creazione di unEuro-Mediterraneo che possa costituire il futuro baricentro della nuova Europa. Il comitato promotore è formato dal Presidente SVIMEZ Adriano Giannola, Gerardo Bianco (Presidente ANIMI), Giuseppe De Natale (ex direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Dirigente di Ricerca INGV), l’ambasciatore Mario Bova, Francesco Venerando Mantegna (Presidente Conferenza Mediterranea), Antonello Fiore (Presidente Società Italiana di Geologia Ambientale), l’ex presidente della commissione Esteri del Senato, Gian Giacomo Migone, Vittorio Daniele ...

borghi_claudio : Una delle balle più frequenti che girano ogni giorno in televisione è che 'abbiamo ottenuto la parte più grande del… - BentivogliMarco : La spinta propulsiva dell'appello europeista per allargare la maggioranza si e' già fermata proprio in Europa: Il… - matteosalvinimi : Conte deve governare per il ciclo del Glucosio! Ecco chi sprecherà i 209 miliardi del Recovery Fund! - LuigiAssecasa : RT @laura_maffi: il cdx e Renzi vogliono buttar giù il governo per gestire il Recovery Fund, bloccare la riforma della giustizia, bloccare… - thecoolmauri : RT @federico_bosco: Fantastico, i controlli ex-post del Recovery Fund prevedono anche controlli in loco da parte dell'Ufficio europeo per l… -