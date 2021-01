Recovery: Conte, ‘piano migliorato, impulso a occupazione e produttività’ (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Oggi inizia il confronto con le parti sociali. Un confronto che vogliamo intenso e costruttivo. Abbiamo una versione aggiornata, oggettivamente migliorata, del Piano. Questo Piano deve servirci a liberare il potenziale di crescita dell’economia, a dare impulso alla produttività e all’occupazione. E lo dobbiamo fare aumentando la capacità del nostro Paese di affrontare queste sfide e le trasformazioni in atto che riguardano anche le modalità organizzative del mondo del lavoro, rafforzando al Contempo anche la coesione sociale”. Così il premier Giuseppe Conte, aprendo l’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi sul Recovery plan. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Oggi inizia il confronto con le parti sociali. Un confronto che vogliamo intenso e costruttivo. Abbiamo una versione aggiornata, oggettivamente migliorata, del Piano. Questo Piano deve servirci a liberare il potenziale di crescita dell’economia, a darealla produttività e all’. E lo dobbiamo fare aumentando la capacità del nostro Paese di affrontare queste sfide e le trasformazioni in atto che riguardano anche le modalità organizzative del mondo del lavoro, rafforzando almpo anche la coesione sociale”. Così il premier Giuseppe, aprendo l’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi sulplan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

matteosalvinimi : Conte deve governare per il ciclo del Glucosio! Ecco chi sprecherà i 209 miliardi del Recovery Fund! - borghi_claudio : Una delle balle più frequenti che girano ogni giorno in televisione è che 'abbiamo ottenuto la parte più grande del… - gennaromigliore : Irresponsabile è chi rifiuta i soldi del Mes. Irresponsabile è chi approva documenti senza leggerli, come accaduto… - Titti14760140 : RT @borghi_claudio: Una delle balle più frequenti che girano ogni giorno in televisione è che 'abbiamo ottenuto la parte più grande del rec… - annamariavasile : RT @fattoquotidiano: Conte incontra i sindacati sul Recovery plan: “Grazie per il contributo dato in questi mesi. Ora rafforzare crescita e… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Conte Recovery: Conte incontra i sindacati domani mattina Agenzia ANSA Recovery plan, Conte ai sindacati: spinta di almeno 3 punti in più a crescita

«Con il Recovery plan ci sarà una crescita significativa del Pil ma anche degli indici di benessere. Contiamo di avere un impatto positivo per una crescita di almeno 3 punti in più nel 2026 rispetto a ...

Recovery: Conte, 'piano migliorerà anche con contributo sindacati'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Il contributo delle sigle sindacali al Recovery plan sarà "valorizzato, perché questo passaggio che faremo con voi ci spingerà a modificare ulteriormente, per quanto necess ...

«Con il Recovery plan ci sarà una crescita significativa del Pil ma anche degli indici di benessere. Contiamo di avere un impatto positivo per una crescita di almeno 3 punti in più nel 2026 rispetto a ...Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Il contributo delle sigle sindacali al Recovery plan sarà "valorizzato, perché questo passaggio che faremo con voi ci spingerà a modificare ulteriormente, per quanto necess ...