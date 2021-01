Recovery: Conte al lavoro, dopo sindacati, Coldiretti, Confagricoltura e Cia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Giornata di lavoro sul Recovery plan per il premier Giuseppe Conte, negli ultimi giorni impegnato sul fronte della crisi. Va avanti a Palazzo Chigi il confronto con le sigle sindacati, ma l’agenda del presidente del Consiglio prevede altri incontri già nelle prossime ore sul Recovery plan. Alle 15.30, infatti, il premier vedrà Condiretti, Confagricoltura e Cia, alle 17.30 Alleanza Coop. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Giornata disulplan per il premier Giuseppe, negli ultimi giorni impegnato sul fronte della crisi. Va avanti a Palazzo Chigi il confronto con le sigle, ma l’agenda del presidente del Consiglio prevede altri incontri già nelle prossime ore sulplan. Alle 15.30, infatti, il premier vedrà Condiretti,e Cia, alle 17.30 Alleanza Coop. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Primo incontro in corso tra governo e sindacati sul Recovery Plan

Si incontrano Conte, i ministri e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Il premier: "Grazie per il contributo che avete dato al paese in questi mesi rinunciando anche alla vostre rivendicazioni" ...

