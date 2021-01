Recovery: Conte, ‘+3 punti Pil al 2026, ma obiettivo è migliorare qualità vita’ (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Secondo le prime valutazioni effettuate dal Mef, gli investimenti, gli incentivi e le riforme Contenute nel Piano avranno un impatto che nel 2026, l’anno finale del Piano, dovrebbe tradursi in una crescita di 3 punti percentuali più alta rispetto allo scenario a politiche invariate. Ma a noi non interessa solo il Pil. A noi interessa, direi ancor più, che il Piano avrà un impatto positivo anche su tutti gli indicatori di benessere e di sviluppo sostenibile, grazie agli investimenti attivati direttamente e indirettamente, e alle innovazioni tecnologiche introdotte”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell’incontro con i sindacati sul Recovery Plan. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Secondo le prime valutazioni effettuate dal Mef, gli investimenti, gli incentivi e le riformenute nel Piano avranno un impatto che nel, l’anno finale del Piano, dovrebbe tradursi in una crescita di 3percentuali più alta rispetto allo scenario a politiche invariate. Ma a noi non interessa solo il Pil. A noi interessa, direi ancor più, che il Piano avrà un impatto positivo anche su tutti gli indicatori di benessere e di sviluppo sostenibile, grazie agli investimenti attivati direttamente e indirettamente, e alle innovazioni tecnologiche introdotte”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppenel corso dell’incontro con i sindacati sulPlan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

