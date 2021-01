Real Sociedad-Real Betis: formazioni, quote, pronostici. Willian Josè non convocato (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una delle partite più interessanti della giornata e potenzialmente più spettacolari è quella di Anoeta, dove si sfideranno Real Sociedad e Betis, squadre che coltivano ambizioni europee: notevole la risalita dei Verdiblancos, che trascinati dal ritorno di Canales, hanno vinto due gare consecutive in Liga contro Huesca e soprattutto Celta ieri notte e hanno passato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una delle partite più interessanti della giornata e potenzialmente più spettacolari è quella di Anoeta, dove si sfideranno, squadre che coltivano ambizioni europee: notevole la risalita dei Verdiblancos, che trascinati dal ritorno di Canales, hanno vinto due gare consecutive in Liga contro Huesca e soprattutto Celta ieri notte e hanno passato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Szobosalv : RT @tommcherubini: Real Sociedad: Martín Zubimendi (’99) Ennesima perla della cantera basca di Zubieta. Aveva già esordito nella scorsa Li… - silviodifede : @B1ack8ird È vero, ma diciamo che Edu prende in prestito gli scarti, non gli Hakimi (comunque era molto probabile a… - MoliPietro : Real Sociedad – Betis riflettori puntati sabato alle 18.00 - BombeDiVlad : ??? #Calciomercato - #Wolves, #WillianJosé in arrivo dalla #RealSociedad ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - ManuFilippone95 : RT @scar15385: Il Wolves pur di non far giocare Puzzone ha speso 25 mln per Willian Jose della Real Sociedad sto male -

Ultime Notizie dalla rete : Real Sociedad Arsenal, sorpasso sulla Real Sociedad per Odegaard. L'offerta convince maggiormente il Real TUTTO mercato WEB Arsenal, sorpasso sulla Real Sociedad per Odegaard. L'offerta convince maggiormente il Real Madrid

Anche l'Ajax è fra i club che si è interessato a Odegaard. Secondo quanto riportato da As la differenza è stata nelle condizioni, con l'Arsenal disposto a prendere il giocatore in prestito secco fino ...

Calciomercato, rottura definitiva per Marcelo | I tifosi lo attaccano

Le prestazioni negative di Marcelo hanno incrinato ancora di più il rapporto tra tifosi e Zidane al Real Madrid. L’eliminazione dalla Copa del Rey ha sicuramente scosso l’ambiente madrileno: Zidane, a ...

Anche l'Ajax è fra i club che si è interessato a Odegaard. Secondo quanto riportato da As la differenza è stata nelle condizioni, con l'Arsenal disposto a prendere il giocatore in prestito secco fino ...Le prestazioni negative di Marcelo hanno incrinato ancora di più il rapporto tra tifosi e Zidane al Real Madrid. L’eliminazione dalla Copa del Rey ha sicuramente scosso l’ambiente madrileno: Zidane, a ...