Real Madrid, Zidane positivo al Covid-19: il comunicato del club (Di venerdì 22 gennaio 2021) Zinedine Zidane è positivo al Coronavirus.Dopo il falso allarme di qualche settimana fa in cui il tecnico era venuto a contatto con un contagiato, Zinedine Zidane, è risultato positivo al Covid-19 ed è stato posto in regime di isolamento così come da protocollo. A comunicarlo è stato lo stesso club Blancos, attraverso una nota diffusa tramite i propri canali ufficiali. "Il Real Madrid comunica che il tecnico Zinedine Zidane è risultato positivo al Covid-19".Sarà David Bettoni, il secondo allenatore del Real, a occuparsi della guida tecnica della prima squadra dei blancos fino al ritorno di Zidane. Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) Zinedineal Coronavirus.Dopo il falso allarme di qualche settimana fa in cui il tecnico era venuto a contatto con un contagiato, Zinedine, è risultatoal-19 ed è stato posto in regime di isolamento così come da protocollo. A comunicarlo è stato lo stessoBlancos, attraverso una nota diffusa tramite i propri canali ufficiali. "Ilcomunica che il tecnico Zinedineè risultatoal-19".Sarà David Bettoni, il secondo allenatore del, a occuparsi della guida tecnica della prima squadra dei blancos fino al ritorno di

