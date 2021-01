Real Madrid, Zidane è positivo al coronavirus (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Real Madrid, con un breve comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che l’allenatore Zinedine Zidane è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Non sono noti ulteriori dettagli sulle condizioni del tecnico degli spagnoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il, con un breve comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che l’allenatore Zinedineè risultatoal tampone per il. Non sono noti ulteriori dettagli sulle condizioni del tecnico degli spagnoli. L'articolo ilNapolista.

