Rainbow Six Siege PG Nationals | Ecco quando si terrà la finalissima del Winter Split 2020

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’edizione invernale del Tom Clancy’sSixPG, esclusivo torneo dedicato a uno dei 10 videogame più seguiti in assoluto a livello internazionale dall’enorme community dell’esport e il quinto più visto su Twitch Italia, vedrà la propria conclusione nei prossimi giorni. Più precisamente, la, l’evento più sentito e atteso dai fan esport di tutto il paese, siil 24 gennaio a partire dalle 15:00 sul canale Twitch ufficiale del gioco,6IT. L’evento sarà, come da tradizione, una celebrazione in toto della scena competitiva dedicata al famosissimo sparatutto tattico di casa Ubisoft, con diversi momenti dedicati a una delle fanbase tra le più entusiaste e appassionate dell’intero movimento. PG Esports e Ubisoft hanno, ...

Due grandi realtà dell'esport fanno squadra, con ASUS ROG che diventa lo sponsor ufficiale dei team Mkers di Rainbow Six Siege e League of Legends.