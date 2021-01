Quanto sono inquinate le acque italiane? (Di venerdì 22 gennaio 2021) (foto: Getty Images)sono 299 le sostanze inquinanti trovate nelle acque nel territorio nazionale italiano, su 426 ricercate. Un dato che emerge dall’ultimo rapporto dell’Ispra sui pesticidi nelle acque basato sul monitoraggio effettuato nel 2017 e nel 2018 dalle regioni e dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Rispetto al passato la novità è che c’è una maggior concentrazione di insetticidi rispetto agli erbicidi predominati in precedenza. L’indagine ha riguardato 4.775 punti di campionamento e 16.962 campioni in Italia con risultati poco incoraggianti. Come spiegano dall’Ispra, infatti, anche basse concentrazioni di sostanze possono avere effetti nocivi. Non solo: in alcune zone in passato non inquinate emerge ora una significativa presenza di pesticidi nelle acque. ... Leggi su wired (Di venerdì 22 gennaio 2021) (foto: Getty Images)299 le sostanze inquinanti trovate nellenel territorio nazionale italiano, su 426 ricercate. Un dato che emerge dall’ultimo rapporto dell’Ispra sui pesticidi nellebasato sul monitoraggio effettuato nel 2017 e nel 2018 dalle regioni e dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Rispetto al passato la novità è che c’è una maggior concentrazione di insetticidi rispetto agli erbicidi predominati in precedenza. L’indagine ha riguardato 4.775 punti di campionamento e 16.962 campioni in Italia con risultati poco incoraggianti. Come spiegano dall’Ispra, infatti, anche basse concentrazioni di sostanze posavere effetti nocivi. Non solo: in alcune zone in passato nonemerge ora una significativa presenza di pesticidi nelle. ...

Nella baraccopoli di Kibera, a Nairobi, una onlus italiana lavora per portare conforto alle persone meno fortunate.

Kenya, nella baraccopoli di Kibera "i bambini disabili sono tanti"

Bruna Sironi dell'Associazione Cittadinanza Onlus spiega come mai ci sono molti bambini disabili nella baraccopoli di Kibera, a Nairobi, e che cosa stanno facendo per aiutarli.

Bruna Sironi dell'Associazione Cittadinanza Onlus spiega come mai ci sono molti bambini disabili nella baraccopoli di Kibera, a Nairobi, e che cosa stanno facendo per aiutarli.