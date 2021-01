Quanto guadagnano gli onorevoli se non si va votare Ecco perché un governo lo troveranno

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Senso delle istituzioni. E senso del portafoglio. In che percentuale è difficile dirlo. Dipende dai singoli. Però è chiaro che, nelle valutazioni dei "costruttori", c'è anche quello: l'esigenza personale di edificare un radioso futuro. Per se stessi., se cade Giuseppe Conte e non si trovano alternative aldell'avvocato, l'unica strada restano le urne anticipate. Il Quirinale l'ha già detto bello chiaro. E l'interruzione anzitempo della legislatura porta con sé un corollario di disagio. Domanda: quanti parlamentari in carica hanno la speranza di essere rieletti? Pochi, non c'è da farsi grandi illusioni. Ancheentrerà in vigore la riforma che riduce drasticamente il numero dei seggi disponibili, quella voluta dal Movimento 5 Stelle. Ed è paradossale, ma saranno proprio i grillini le vittime designate della novità. ...