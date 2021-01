Psg-Montpellier alle 21.00 in campo per la liga 1 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Psg-Montpellier anticipo della giornata 21 di Ligue 1 che si gioca oggi 22 gennaio alle 21.00. A Parigi il Psg è ovviamente il grande favorito per vincere ancora contro un Montpellier in crisi: quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime 6 per loro. I parigini non dovrebbero avere nessun tipo di problema ma non si sa mai. Psg-Montpellier partita scontata? Il Psg è reduce dalla vittoria della Supercoppa contro il Marsiglia il Montpellier, invece, arriva dalla sconfitta casalinga per 3-2 contro il Monaco. Con i suoi risultati negativi, dunque, ecco che Montpellier è arrivato all’undicesimo posto a -8 dalla zona Europa. Grande favorita la squadra di Pochettino che è sempre la miglior difesa e il miglior attacco del torneo contro un Montpellier che ha subito 35 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Psg-anticipo della giornata 21 di Ligue 1 che si gioca oggi 22 gennaio21.00. A Parigi il Psg è ovviamente il grande favorito per vincere ancora contro unin crisi: quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime 6 per loro. I parigini non dovrebbero avere nessun tipo di problema ma non si sa mai. Psg-partita scontata? Il Psg è reduce dalla vittoria della Supercoppa contro il Marsiglia il, invece, arriva dalla sconfitta casalinga per 3-2 contro il Monaco. Con i suoi risultati negativi, dunque, ecco cheè arrivato all’undicesimo posto a -8 dalla zona Europa. Grande favorita la squadra di Pochettino che è sempre la miglior difesa e il miglior attacco del torneo contro unche ha subito 35 ...

