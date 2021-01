Protezione Civile Campania | allerta meteo gialla | le zone interessate

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadella Regioneha emanato un avviso diidrogeologica di livello Giallo valevole sull’intero territorio regionale ( ad eccezione della zona 4 e 7) a partire dalle ore 21:00 di oggi, venerdì 22 gennaio e fino alle 15:00 di sabato 23 gennaio. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio e temporale. Venti localmente forti dai quadranti occidentali con raffiche. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte, e in particolare quelle del litorale della Piana Campana, di Napoli, delle Isole del Golfo e della penisola Sorrentino-Amalfitana. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Si raccomanda pertanto la massima attenzione anche per ...

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di ...