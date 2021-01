Propaganda Live: Alessio Marzilli, il regista dei ‘silenzi’ (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tra i protagonisti nuovi di Propaganda Live c’è Alessio Marzilli, il regista dei ‘silenzi’: cosa sapere su di lui, carriera e curiosità. (Instagram)Sta riscuotendo molto successo a Propaganda Live una ‘rubrica’ dedicata ai silenzi dei protagonisti della politica e della società. Si tratta di lavori originali dei quali si occupa il regista Alessio Marzilli, che firma questo tipo di servizi con un curioso nome d’arte, ovvero Sylveon Berlusconi. Leggi anche –> Memo Remigi: gli amori della sua vita, da Barbara D’Urso a Lucia Russo Attivo su Instagram, ha un profilo personale in cui presenta i suoi lavori ed è seguito da qualche centinaio di follower. Più vasto il pubblico sul profilo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tra i protagonisti nuovi dic’è, ildei: cosa sapere su di lui, carriera e curiosità. (Instagram)Sta riscuotendo molto successo auna ‘rubrica’ dedicata ai silenzi dei protagonisti della politica e della società. Si tratta di lavori originali dei quali si occupa il, che firma questo tipo di servizi con un curioso nome d’arte, ovvero Sylveon Berlusconi. Leggi anche –> Memo Remigi: gli amori della sua vita, da Barbara D’Urso a Lucia Russo Attivo su Instagram, ha un profilo personale in cui presenta i suoi lavori ed è seguito da qualche centinaio di follower. Più vasto il pubblico sul profilo ...

