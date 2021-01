Pro Vita: «Il corpo di mio figlio non è il mio corpo». Scoppia la protesta (Di venerdì 22 gennaio 2021) «Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stopaborto». È il nuovo messaggio di Pro Vita e Famiglia e ha già sollevato proteste. A Roma stanno circolando i mezzi con i cartelloni dell’associazione antiabortista. «Con questi cartelloni si vuole mandare un messaggio chiaro: non esiste il diritto di uccidere una persona umana» dice la nota del gruppo che già aveva promosso la campagna #dallapartedelledonne contro la pillola abortiva Ru486. Leggi su vanityfair (Di venerdì 22 gennaio 2021) «Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stopaborto». È il nuovo messaggio di Pro Vita e Famiglia e ha già sollevato proteste. A Roma stanno circolando i mezzi con i cartelloni dell’associazione antiabortista. «Con questi cartelloni si vuole mandare un messaggio chiaro: non esiste il diritto di uccidere una persona umana» dice la nota del gruppo che già aveva promosso la campagna #dallapartedelledonne contro la pillola abortiva Ru486.

AgenziaOpinione : PRO VITA & FAMIGLIA * #STOPABORTO!: « AL VIA I CAMION VELA PER LA NUOVA CAMPAGNA, IL MESSAGGIO È ” NON ESISTE IL DI… - Mirko92982183 : RT @Iolanda07658172: RomaToday: 'Il corpo di mio figlio non è il mio corpo': la nuova campagna di Pro Vita e Famiglia scatena le polemiche.… - tortellinoF1 : è incredibile come i leghisti vogliano la pena di morte ma sono pro vita, io sempre più perplessa - giornalettismo : Il tiro al bersaglio degli haters nei confronti di #RachelLevine, in una pagina - quella dei #ProVita - di 'ispiraz… - Sestopoterecom : Campagna Pro Vita su RU486, Dori e Zanetti: “Giusto intervento opposizione” -