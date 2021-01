Premier League, Manchester City senza De Bruyne; per il belga lesione al bicipite femorale (Di venerdì 22 gennaio 2021) lesione al bicipite femorale per Kevin De Bruyne durante il match contro l’Aston Villa; così ha annunciato il tecnico del Manchester City Pep Guardiola. Buon momento per i Citizens che in Premier League sono in rimonta, a meno due punti dallo United e imbattuti da 10 partite. Ma da adesso sarà tutto più difficile; per il centrocampista belga tempi di recupero stimati tra le quattro e le sei settimane. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021)alper Kevin Dedurante il match contro l’Aston Villa; così ha annunciato il tecnico delPep Guardiola. Buon momento per i Citizens che insono in rimonta, a meno due punti dallo United e imbattuti da 10 partite. Ma da adesso sarà tutto più difficile; per il centrocampistatempi di recupero stimati tra le quattro e le sei settimane. SportFace.

