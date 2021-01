Prandelli | “Domani ci giochiamo tanto Il 6-0 è stato umiliante”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La Fiorentina riparte dopo il 6-0 di Napoli di domenica scorsa.c’è una sfida delicatissima con il Crotone di Stroppa, che cerca di accorciare in classifica. A parlare della gara, il tecnico della viola,. Queste le sue parole: “La mia Fiorentinasi gioca, da tutti i punti di vista. Il Crotone è una squadra insidiosa che gioca un calcio pensato e non improvvisato, ha messo in difficoltà tante squadre e dovremo quindi avere massima attenzione. Io però ho grande fiducia nei miei. Il 6-0 di Napoli? Al termine della gara ho chiesto scusa ai tifosi anche se può capitare anche alle grandi squadre. Non ci porteremo dietro però il ko di Napoli, i giocatori vogliono reagire e ci sono i presupposti per farlo.dobbiamo vincere la partita a tutti i costi, anche se sarà un match ...