Prada Cup nuovo calendario senza American Magic (Di venerdì 22 gennaio 2021) Prada Cup nuovo calendario dopo il compromesso per il 3° e 4° Round Robin a Auckland in Nuova Zelanda. Sabato 23 e domenica 24 gennaio si affronteranno solo Luna Rossa Prada Pirelli e INEOS Team UK. Prada Cup nuovo calendario: perché è stato modificato? Domenica 17 gennaio, il team di American Magic, è rimasto coinvolto in un incidente che ha seriamente danneggioatto la loro AC75 Patriot. Nonostate il team del New York Yacht Club stia lottando contro il tempo per mettere Patriot in condizioni di navigare nuovamente in modo efficiente non gli sarà possibile essere in gara in questi giorni. Il tema ha dichiarato che si presenterà direttamente alle semifinali del 29 gennaio. Ecco quindi la necessità di ridefinire il ...

