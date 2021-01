Pomezia ‘Vincenzina nei nostri cuori’ | lo striscione delle compagne di Rebibbia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Vincenzina Pistola, da tutti conosciuta acome “Vincenzina”, è morta, a causa di un malore, il 27 settembre scorso nel carcere di. Subito dopo la sua improvvisa scomparsa, Fabio Sakara aveva organizzato un’iniziativa benefica per raccogliere fondi da destinare alla polisportiva “Atletico Diritti” e all’associazione Per Ananke, da tempo impegnata nel progetto “Le Donne del muro Alto“. Ora, con questi fondi, come fa sapere l’Atletico Diritti sulla propria pagina Facebook, sono stati acquistati materiali per le ragazze che giocano nella loro squadra di calcio a 5 nel carcere. Ma c’è di più: ledi carcere di Vincenzina l’hanno voluta omaggiare con uno“Vincenzina neicuori” da appendere sulle tribune del campo da calcio. su Il Corriere della Città.