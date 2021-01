Pistole, spinelli e niente mascherine nel video del trapper di Reggio Emilia (Di venerdì 22 gennaio 2021) REGGIO EMILIA – Pistole, spinelli e insulti alle Forze dell’ordine. Sono gli ingredienti del video di una canzone trap, (sottogenere musicale dell’hip hop in voga tra i più giovani) girato il 18 dicembre scorso dal cantante Gani nel quartiere del villaggio stranieri di Reggio Emilia e diventato praticamente virale su youtube con 13.000 visualizzazioni. Adesso le immagini sono in mano alla Polizia perché nessuno dei ragazzini che vi compare indossa la mascherina e rispetta il distanziamento previsto dalle norme anti-covid. E scoppia già un caso politico sul tema controverso delle compagnie di giovani manesche o bullizzanti. Cinzia Rubertelli, capogruppo in Comune di Alleanza civica che ha diffuso il video segnalatole da un cittadino, commenta: “I casi sono due: o il Comune non ne era a conoscenza, ed allora si stanno violando diverse leggi, dall’utilizzo di un’arma senza il tappo di sicurezza, all’assembramento, dalla mancanza delle mascherine alla guida pericolosa, oppure ne era a conoscenza, ed allora sarebbe interessante sapere che tipo di messaggio vuole veicolare la ‘città delle persone'”. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) REGGIO EMILIA – Pistole, spinelli e insulti alle Forze dell’ordine. Sono gli ingredienti del video di una canzone trap, (sottogenere musicale dell’hip hop in voga tra i più giovani) girato il 18 dicembre scorso dal cantante Gani nel quartiere del villaggio stranieri di Reggio Emilia e diventato praticamente virale su youtube con 13.000 visualizzazioni. Adesso le immagini sono in mano alla Polizia perché nessuno dei ragazzini che vi compare indossa la mascherina e rispetta il distanziamento previsto dalle norme anti-covid. E scoppia già un caso politico sul tema controverso delle compagnie di giovani manesche o bullizzanti. Cinzia Rubertelli, capogruppo in Comune di Alleanza civica che ha diffuso il video segnalatole da un cittadino, commenta: “I casi sono due: o il Comune non ne era a conoscenza, ed allora si stanno violando diverse leggi, dall’utilizzo di un’arma senza il tappo di sicurezza, all’assembramento, dalla mancanza delle mascherine alla guida pericolosa, oppure ne era a conoscenza, ed allora sarebbe interessante sapere che tipo di messaggio vuole veicolare la ‘città delle persone'”.

