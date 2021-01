Pisacane saluta il Cagliari | «Sempre cercato di onorare quei colori»

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Fabioile si presenta ai suoi nuovi tifosi, quelli del Lecce: ecco le parole del difensore in conferenza stampasi presenta al Lecce. Ecco le sue parole di commiato dopo l’esperienza al. L’ADDIO AL– «Ovunque ho giocato hodi lasciare un ottimo ricordo dal punto di vista umano. Nel calcio so che i calciatori passano, ma rimangono l’uomo e la maglia. Il buon rapporto che si è creato con ilè frutto di questo: hodi. Spero di fare altrettanto qua. Sono contento di aver trovato qua Mancosu e Vigorito, due sardi che vengono da una terra a cui sono legato». LE ...

Fabio Pisacane saluta il Cagliari e si presenta ai suoi nuovi tifosi, quelli del Lecce: ecco le parole del difensore in conferenza stampa ...Vigorito e Pettinari verso Cosenza, pista estera per Falco con la Stella Rossa in prima fila. Comincia ad assumere contorni ben delineati anche lista dei calciatori in uscita in casa Lecce.