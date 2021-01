Pioli: “Tanti rigori per il Milan? Prendiamo anche tanti pali, siamo spesso in area” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato il prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta in conferenza stampa. L’Atalanta è forte, bisogna far loro i complimenti, sono due anni che vanno in Champions e stanno facendo un grandissimo lavoro. Servirà una gara d’intensità per provare a vincere. Stanno facendo un lavoro incredibile, sarà una gara fisica visto che si affrontano le prime due squadre per contrasti. Sono contento di avere Theo Hernandez a disposizione, forse aveva bisogno anche di un po’ di riposo. Mandzukic si è inserito subito, fisicamente l’ho trovato molto bene e con tanta voglia. Possiamo metterlo subito dentro. Può giocare anche con Ibrahimovic, ma sul ruolo andranno fatte valutazioni un po’ alla volta. Tomori mi ha impressionato positivamente. Rebic e Krunic non vedevano ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stefano, allenatore del, ha presentato il prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta in conferenza stampa. L’Atalanta è forte, bisogna far loro i complimenti, sono due anni che vanno in Champions e stanno facendo un grandissimo lavoro. Servirà una gara d’intensità per provare a vincere. Stanno facendo un lavoro incredibile, sarà una gara fisica visto che si affrontano le prime due squadre per contrasti. Sono contento di avere Theo Hernandez a disposizione, forse aveva bisognodi un po’ di riposo. Mandzukic si è inserito subito, fisicamente l’ho trovato molto bene e con tanta voglia. Posmetterlo subito dentro. Può giocarecon Ibrahimovic, ma sul ruolo andranno fatte valutazioni un po’ alla volta. Tomori mi ha impressionato positivamente. Rebic e Krunic non vedevano ...

