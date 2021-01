Pioggia e neve anche attorno ai 500 metri; schiarite tra sabato e domenica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ci avviciniamo al weekend sotto il segno della Pioggia. Francesco Sudati ci accomagna scoprire se il tempo migliorerà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Una vasta depressione con minimo al di sotto di 960 hPa, centrata sulle coste occidentali della Norvegia, convoglia una serie di sistemi frontali di origine atlantiche verso l’Italia e la Lombardia. Tra sabato e domenica torneranno correnti di origine polare marittima accompagnate da un calo delle temperature, specialmente in montagna. Venerdì 22 gennaio 2021 Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia molto nuvoloso o coperto con piogge sparse deboli da Lecchese/Valchiavenna fino al Garda, altrove in temporaneo esaurimento. neve oltre 800-1000 metri su Lombardia Ovest, oltre 1200-1400 metri ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ci avviciniamo al weekend sotto il segno della. Francesco Sudati ci accomagna scoprire se il tempo migliorerà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Una vasta depressione con minimo al di sotto di 960 hPa, centrata sulle coste occidentali della Norvegia, convoglia una serie di sistemi frontali di origine atlantiche verso l’Italia e la Lombardia. Tratorneranno correnti di origine polare marittima accompagnate da un calo delle temperature, specialmente in montagna. Venerdì 22 gennaio 2021 Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia molto nuvoloso o coperto con piogge sparse deboli da Lecchese/Valchiavenna fino al Garda, altrove in temporaneo esaurimento.oltre 800-1000su Lombardia Ovest, oltre 1200-1400...

DPCgov : ????? Neve, pioggia e vento di burrasca al Centro-Nord. Leggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse del… - CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA - Pioggia e nevicate abbondanti sull'Italia, ecco cosa succederà in questi giorni! #PrevisioniMeteo… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Diramata l'allerta meteo per 10 regioni #22gennaio - Danae0308 : RT @fanpage: Diramata l'allerta meteo per 10 regioni #22gennaio - fanpage : Diramata l'allerta meteo per 10 regioni #22gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia neve Meteo SCHIA: oggi pioggia, neve e schiarite nel weekend iL Meteo Visualizza la copertura completa su Google News A Biella oggi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci

anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 30.5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 1.6°C, lo zer ...

Un’altra giornata di neve sulla montagna pistoiese

Anche ieri sull’alta montagna pistoiese è caduta di nuovo la neve: circa dieci centimetri ad Abetone, Doganaccia e Val di Luce. Diversa la situazione al di sotto dei 1.300 metri di altitudine, dove la ...

anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 30.5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 1.6°C, lo zer ...Anche ieri sull’alta montagna pistoiese è caduta di nuovo la neve: circa dieci centimetri ad Abetone, Doganaccia e Val di Luce. Diversa la situazione al di sotto dei 1.300 metri di altitudine, dove la ...