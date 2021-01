Pinguini Tattici Nucleari | perché si chiamano così? La bizzarra ispirazione

Leggi su chenews

(Di venerdì 22 gennaio 2021)stasera sono in onda su Rai Uno nello show di Fiorella Mannoia, ma perchè hanno scelto questo nome? foto facebookFiorella Mannoia torna in tv con la seconda puntata del suo show di Rai Uno dal titolo La musica che gira intorno e tra i tanti ospiti ci saranno anche il gruppo musicale italiano rivelazione dello scorso Festival di Sanremo, sono arrivati al terzo posto. Sono un gruppo di ragazzi bresciani, la loro formazione è nata nel 2010 e nonostante i tanti anni di gavetta, oggi sono tra i più apprezzati della musica italiana e riescono a mettere insieme un successo dietro l’altro, oltre al famoso brano del Festival di Sanremo. A sorgere spontanea però è la domanda sul nome del loro gruppo, sono stati proprio i diretti interessati a svelare perchè hanno scelto di chiamarsi in questo modo: ...