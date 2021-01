Piemonte, didattica in presenza tra il 50 e il 75% anche IeFP, ITS, IFTS. Chiarimenti prefettura Torino (Di sabato 23 gennaio 2021) Con una nota interpretativa, la prefettura di Torino ha chiarito che quanto previsto dall'art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021 per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, si applica anche ai corsi di IeFP. ITS e IFTS, secondo il principio di analogia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 23 gennaio 2021) Con una nota interpretativa, ladiha chiarito che quanto previsto dall'art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021 per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, si applicaai corsi di. ITS e, secondo il principio di analogia. L'articolo .

borrillo62 : RT @ScuolAzioneTO: Tornati a Scuola da 2 giorni in didattica mista, studenti e docenti del Piemonte si mettono le mani nei capelli: tenere… - ScuolAzioneTO : Tornati a Scuola da 2 giorni in didattica mista, studenti e docenti del Piemonte si mettono le mani nei capelli: te… - AristarcoScann1 : RT @ilmanifesto: Seicentoquarantamila studenti delle scuole superiori sono tornati a fare lezione anche in presenza, alternandosi al 50% co… - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Seicentoquarantamila studenti delle scuole superiori sono tornati a fare lezione anche in presenza, alternandosi al 50% co… - RRmpinero : RT @ilmanifesto: Seicentoquarantamila studenti delle scuole superiori sono tornati a fare lezione anche in presenza, alternandosi al 50% co… -