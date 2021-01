Perugia. Da lunedì 25 gennaio il 50% degli studenti delle scuole superiori torneranno in presenza (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da lunedì 25 gennaio il 50% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado umbre torneranno a svolgere l’attività scolastica in presenza, per il restante 50% le lezioni si svolgeranno con la didattica a distanza. È quanto prevede l’ordinanza firmata dalla Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nella quale si normano, anche in base al parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale e regionale nonché dei dati epidemiologici e nel rispetto del principio di massima precauzione a tutela del bene primario del diritto alla salute, anche altri settori oltre quello scolastico. Queste alcune delle prescrizioni regionali contenute nell’Ordinanza odierna che si aggiungono a quelle già previste nel quadro ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da25il 50%secondarie di secondo grado umbrea svolgere l’attività scolastica in, per il restante 50% le lezioni si svolgeranno con la didattica a distanza. È quanto prevede l’ordinanza firmata dalla Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nella quale si normano, anche in base al parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale e regionale nonché dei dati epidemiologici e nel rispetto del principio di massima precauzione a tutela del bene primario del diritto alla salute, anche altri settori oltre quello scolastico. Queste alcuneprescrizioni regionali contenute nell’Ordinanza odierna che si aggiungono a quelle già previste nel quadro ...

