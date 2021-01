Permessi di soggiorno più veloci dietro pagamento: ai domiciliari agente di polizia a Parma (Di venerdì 22 gennaio 2021) Operazione della Procura e della questura: dodici persone coinvolte. La poliziotta dell'ufficio Immigrazione aveva messo in piedi con il marito e altri intermediari un sistema a tariffario: 400 euro per una pratica complessa, 200 per una ordinaria e 100 per la consegna Leggi su repubblica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Operazione della Procura e della questura: dodici persone coinvolte. La poliziotta dell'ufficio Immigrazione aveva messo in piedi con il marito e altri intermediari un sistema a tariffario: 400 euro per una pratica complessa, 200 per una ordinaria e 100 per la consegna

Ansa_ER : Soldi per permessi di soggiorno, arrestata poliziotta. Eseguite 12 misure cautelari in un'inchiesta a Parma #ANSA - italianfirst2 : Permessi di soggiorno più veloci dietro pagamento: ai domiciliari agente di polizia a Parma ?? A PARMA???? Che stran… - rep_parma : Permessi di soggiorno più veloci dietro pagamento: ai domiciliari agente di polizia a Parma [aggiornamento delle 12… - magicaGrmente22 : Permessi di soggiorno agevolati in cambio di soldi, 12 arresti: in manette una poliziotta dell'Ufficio Immigrazione. - mik_ele87 : RT @repubblica: Permessi di soggiorno più veloci dietro pagamento: ai domiciliari agente di polizia a Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Permessi soggiorno La questura informa: proroga permessi di soggiorno Lecceprima.it Soldi per permessi di soggiorno, arrestata poliziotta

Un'assistente capo della Polizia, Serafina La Placa, dipendente dell'ufficio immigrazione della Questura di Parma, è stata arrestata dalla squadra mobile con l'accusa di aver agevolato la trattazione ...

Parma, permessi di soggiorno più veloci dietro pagamento: ai domiciliari agente di polizia a Parma

Nella mattina di oggi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza cautelare nei confronti di dodici persone adottata dal GIP presso il Tribunale di Parma dr. Mattia FIORENTINI (su richies ...

Un'assistente capo della Polizia, Serafina La Placa, dipendente dell'ufficio immigrazione della Questura di Parma, è stata arrestata dalla squadra mobile con l'accusa di aver agevolato la trattazione ...Nella mattina di oggi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza cautelare nei confronti di dodici persone adottata dal GIP presso il Tribunale di Parma dr. Mattia FIORENTINI (su richies ...