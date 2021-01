Perché su Bonafede può cadere il governo Parla Ruotolo RomaTre

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Altro che crisi scampata. Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per la maggioranza (relativa) strappata al Senato che Giuseppe Conte deve di nuovo trattenere il fiato. Mercoledì prossimo c’è un altro voto che può rovesciare, una volta per tutte, ilConte-bis. La palla, di nuovo, è in mano a Matteo Renzi e alle sue truppe. Se la relazione del Guardasigilli Alfonsosarà bocciata al Senato, dice il costituzionalista Marco, professore di Diritto Costituzionale all’Università di Roma Tre, il premier potrebbe dover dare le dimissioni. Professore, cosa succede se ilfinisce sotto? Se sulla relazione non vi fosse il voto favorevole della maggioranza, potrebbe essere il preludio alle dimissioni del. Ma non escludo che vi possa essere un rinvio della data di ...