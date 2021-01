“Perché risolvere le disuguaglianze | se possiamo renderle trendy?”

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Qualcosa di magico sta accadendo nei giornali, ultimamente. Serve un colpo d’occhio per accorgersene, ma ne va ammirata la determinazione. Non c’è un disegno complessivo dietro questo meccanismo, si tratta del banalissimo scimmia vede scimmia fa. Un prode opinionista dice una bagigiata, un altro ne trae ispirazione e in men che non si dica viene formata una linea di pensiero, che si può definire “sensazione”. È lo stesso procedimento che avviene quando entriamo in una casa o in un locale. Se qualcuno ci chiede che atmosfera c’è, noi sappiamo definirla senza problemi. Segui Termometro Politico su Google News Cosa ce la suscita, però, è molto complicato. Ora, è stata sicuramente una buona idea riempire di botte i ragazzini che manifestavano al G8 invece di ascoltarli. Il globalismo ci ha dato enormi soddisfazioni e gioie chevedere ovunque, ...