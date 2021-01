Per Biden il Covid esiste: il piano d’attacco (Di venerdì 22 gennaio 2021) Per Biden il Covid c’è e va combattuto.Nuovo messaggio e nuova strategia. La battaglia non è vinta, ma da fare. Joe Biden dice l’opposto di quello che diceva Donald Trump sul Covid. Solo l’obiettivo finale è comune. «Sconfiggeremo la pandemia», ha detto il nuovo presidente americano, aggiungendo però, «Prima dell’inversione di tendenza il bilancio dei morti diventerà ancora più tragico, mezzo milione il mese prossimo». Leggi su vanityfair (Di venerdì 22 gennaio 2021) Per Biden il Covid c’è e va combattuto.Nuovo messaggio e nuova strategia. La battaglia non è vinta, ma da fare. Joe Biden dice l’opposto di quello che diceva Donald Trump sul Covid. Solo l’obiettivo finale è comune. «Sconfiggeremo la pandemia», ha detto il nuovo presidente americano, aggiungendo però, «Prima dell’inversione di tendenza il bilancio dei morti diventerà ancora più tragico, mezzo milione il mese prossimo».

