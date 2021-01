Pensioni, pagamento anticipato di febbraio 2021: si parte il prossimo 25 gennaio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il pagamento anticipato delle Pensioni di febbraio partirà il prossimo lunedì 25 gennaio 2021. Mancano quindi solo pochi giorni alla nuova tornata di consegna degli assegni, che ha previsto le modalità del calendario alfabetico per cognome dopo l’avvento del coronavirus. La misura è stata decisa congiuntamente da Protezione Civile, Inps e Poste Italiane per fare fronte al rischio di contagio e per tutelare la salute di anziani e dipendenti postali. Nella pratica, il diritto si concretizza per tutti i percettori di assegni Pensionistici e di indennità di accompagnamento che hanno scelto di effettuare il ritiro dell’emolumento sotto forma di contanti. Coloro che hanno invece preferito procedere attraverso l’accredito su conto corrente vedranno arrivare la pensione il ... Leggi su notizieora (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ildelledipartirà illunedì 25 gennaio. Mancano quindi solo pochi giorni alla nuova tornata di consegna degli assegni, che ha previsto le modalità del calendario alfabetico per cognome dopo l’avvento del coronavirus. La misura è stata decisa congiuntamente da Protezione Civile, Inps e Poste Italiane per fare fronte al rischio di contagio e per tutelare la salute di anziani e dipendenti postali. Nella pratica, il diritto si concretizza per tutti i percettori di assegnistici e di indennità di accompagnamento che hanno scelto di effettuare il ritiro dell’emolumento sotto forma di contanti. Coloro che hanno invece preferito procedere attraverso l’accredito su conto corrente vedranno arrivare la pensione il ...

