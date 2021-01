Pensionati all’estero, slittano i controlli: il nuovo calendario Inps (Di venerdì 22 gennaio 2021) slittano ancora i termini per i controlli sulle pensioni all’estero. O meglio, sull’esistenza in vita dei Pensionati italiani che percepiscono gli assegni Inps fuori dal nostro Paese. Le verifiche erano già state sospese per il lockdown nella primavera 2020 e poi riprese dopo l’estate. Ma vista l’emergenza sanitaria ancora in corso e la necessità primaria di tutelare la salute dei Pensionati, l’Inps ha ritenuto necessario una riprogrammazione, in accordo con Citibank NA, della calendarizzazione delle campagne di accertamento dell’esistenza in vita. Inps, i motivi dei ritardi nei controlli Lo rende noto l’Inps col messaggio n. 225/2021: “a partire dal mese di gennaio 2021, Citibank NA avrebbe dovuto inviare le richieste ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021)ancora i termini per isulle pensioni. O meglio, sull’esistenza in vita deiitaliani che percepiscono gli assegnifuori dal nostro Paese. Le verifiche erano già state sospese per il lockdown nella primavera 2020 e poi riprese dopo l’estate. Ma vista l’emergenza sanitaria ancora in corso e la necessità primaria di tutelare la salute dei, l’ha ritenuto necessario una riprogrammazione, in accordo con Citibank NA, della calendarizzazione delle campagne di accertamento dell’esistenza in vita., i motivi dei ritardi neiLo rende noto l’col messaggio n. 225/2021: “a partire dal mese di gennaio 2021, Citibank NA avrebbe dovuto inviare le richieste ...

#InpsComunica #UfficioStampa #COVID19 Differiti i termini per l'accertamento dell'esistenza in vita dei #pensionati residenti all'estero - Pensionati all'estero, la restituzione dell'attestazione dell'esistenza in vita slitta al 7 maggio 2021

